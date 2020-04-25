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دولي

صحيفة: رئيس كوريا الشمالية غادر العاصمة إلى مكان مجهول

صحيفة: رئيس كوريا الشمالية غادر العاصمة إلى مكان مجهول
رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت تقارير، السبت، أن رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون، غادر عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ إلى مكان مجهول، بحسب ما أوردته صحيفة (نيويورك بوست).

أتى الخبر بعد تداول عدة إشاعات حول العالم، تقول إن صحة الرئيس كيم، بدأت تتدهور عقب إجرائه عملية جراجية، وادعت أخبار كوريا الجنوبية، بأنه من المرجح أن رئيس كوريا الشمالية توجه إلى مدينة وونسان في إقليم كانغوون؛ ليشرف على مشروع إنشائي هناك، ولا يرون أي دليل على أنه فقد سلطته في كوريا الشمالية.


كما نقلت الصحيفة، فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو يشكك في الادعاءات التي تقول إنه (كيم) في حالة صحية حرجة، حيث قال "أتمنى أنه بخير، وأعتقد بأنه تقرير مزيف".

يأتي ذلك، فيما قالت (رويترز)، السبت، إن الصين أرسلت فريقاً لكوريا الشمالية، يضم خبراء طبيين؛ لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الوضع.

وتأتي زيارة الأطباء والمسؤولين الصينيين، وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم، ولم يتسن لـ (رويترز) أن تحدد بعد ما الذي تمثله رحلة الفريق الصيني، فيما يتعلق بصحة كيم.

وقال اثنان من الأشخاص الثلاثة: إن وفدا برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني، غادر بكين إلى كوريا الشمالية يوم الخميس، وهذه الإدارة هي الهيئة الصينية الرئيسية، التي تتعامل مع كوريا الشمالية المجاورة.

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