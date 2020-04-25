نائب الرئيس الأمريكي: سنرى قريباً تراجعاً كبيراً لفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم السبت: إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وافقت على استخدام أول اختبار يجري في المنزل لكشف الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته خلية الأزمة المختصة بالحديث عن تطورات فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة: "وقعت على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة".من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس: إننا "سنرى قريباً تراجعاً كبيراً لفيروس (كورونا)، فيما قالت هيئة الغذاء والدواء إنه لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج (كورونا)، كما نقلت قناة (العربية).