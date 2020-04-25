نائب الرئيس الأمريكي: سنرى قريباً تراجعاً كبيراً لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم السبت: إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وافقت على استخدام أول اختبار يجري في المنزل لكشف الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته خلية الأزمة المختصة بالحديث عن تطورات فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة: "وقعت على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة".
من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس: إننا "سنرى قريباً تراجعاً كبيراً لفيروس (كورونا)، فيما قالت هيئة الغذاء والدواء إنه لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج (كورونا)، كما نقلت قناة (العربية).
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم السبت: إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وافقت على استخدام أول اختبار يجري في المنزل لكشف الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته خلية الأزمة المختصة بالحديث عن تطورات فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة: "وقعت على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة".
من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس: إننا "سنرى قريباً تراجعاً كبيراً لفيروس (كورونا)، فيما قالت هيئة الغذاء والدواء إنه لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج (كورونا)، كما نقلت قناة (العربية).
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