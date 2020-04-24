الحريري يشنُ هجومًا "غير مسبوق" على دياب

شنّ رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، اليوم الجمعة، هجومًا "غير مسبوق" على رئيس الحكومة الحالي، حسان دياب.



وقال الحريري في بيانٍ نقله موقع (ليبانون ديبايت)، أنه "برغم الضجيج الذي رافق عودتي الى بيروت وملأ مواقع التواصل ووسائل الاعلام بتحليلات وتوقعات وتمنيات لم تكن في معظمها موفقة ، فقد آثرت مقاربة الأوضاع حيث دعت الحاجة ، من منطلق الضرورات التي توجبها المصلحة العامة في مواجهة الخطر الداهم لوباء (كورونا)".



وقال: "اليوم لم يعد هناك ما يبرر الاعتصام في الصمت بعد وجبة الافطار الاولى التي تناولها اللبنانيون على مائدة الحكومة في قصر بعبدا، وجبة لا تقيم حساباً لما بعدها وتعلن الانقلاب بلغة عسكرية ، سبقتها زيارة الى اليرزة وعراضة حكومية امام كبار الضباط ، حتى ليكاد ان يكون مطلقها جنرالاً يتقمص دور رئيس للحكومة".



وأضاف رئيس الوزراء اللبناني السابق: "كلام خطير يتلاعب على عواطف الناس وقلقهم المعيشي وخوفهم على لقمة عيشهم ، ليتبرأ من التقصير الفادح الذي تغرق فيه الحكومة من رأسها الى أخمص القدمين، نها مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها ، ويكلفون رئاسة الحكومة تولي مرحلة الهجوم فيها، لقد أغرقوا رئاسة الحكومة في شبر من العبارات المحملة بالتهديد والوعيد ، وأخطر ما في ذلك ان رئاسة الحكومة ستتحمل دون ان تدري مسؤولية إغراق الليرة التي تترنح بفضائل العهد القوي على حافة الانهيار الكبير".

رام الله - دنيا الوطن