(رويترز): السعودية تلغي العقاب بالجلد
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز) للأنباء مساء اليوم الجمعة، إن المحكمة العليا السعودية ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب.
قالت وكالة (رويترز) للأنباء مساء اليوم الجمعة، إن المحكمة العليا السعودية ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب.
ووفقاً لـ (رويترز)، فقد اطلعت على وثيقة أظهرت أن المملكة أشارت إلى استبدال حكم الجلد، بالسجن أو الغرامة.
وقالت الوثيقة: "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".
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