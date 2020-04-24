(رويترز): السعودية تلغي العقاب بالجلد





ووفقاً لـ (رويترز)، فقد اطلعت على وثيقة أظهرت أن المملكة أشارت إلى استبدال حكم الجلد، بالسجن أو الغرامة.





وقالت الوثيقة: "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".





رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (رويترز) للأنباء مساء اليوم الجمعة، إن المحكمة العليا السعودية ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب.