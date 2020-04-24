تسجيل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في نيويورك

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، 422 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، في مؤتمر صحفي: "هناك 422 حالة وفاة... أنباء مروعة، ومع أن هذا العدد يتراجع، إلا أنه لا يزال مروعا".



وأضاف: "نسير الآن في الجانب المنحدر من منحنى الوباء، مع تراجع عدد الراقدين في المستشفيات وعدد المصابين"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).





رام الله - دنيا الوطن