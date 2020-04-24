ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن 137 من الإصابات، بحالة خطيرة، فيما عدد الوفيات بالفيروس الفتاك بلغ 194.



ويستمر تخفيف أنظمة الطوارئ في إسرائيل، بشكل تدريجي وحذر، في أعقاب النتائج الجيدة نسبيا التي تم تحقيقها حتى الآن في مكافحة (كورونا).



ومن بين الخطوات الجديدة، السماح بإعادة فتح المزيد من المحال التجارية الواقعة على الشوارع وليس في المراكز التجارية الكبيرة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).







رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد في إسرائيل، إلى 15.058 بعد تشخيص حالات جديدة.