مسؤولون في (الليكود) يحذرون من تدخل المحكمة العليا باتفاقية تشكيل الحكومة





ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مسؤولين في الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء بنامين نتنياهو، بأنه "إذا تدخلت المحكمة العليا ولو في جزء صغير من اتفاقية تشكيل الحكومة، سيقودنا ذلك إلى انتخابات رابعة".





وكان حزبا (الليكود) و(أزرق أبيض) في إسرائيل، توصلا لاتفاق قبل عدة أيام لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نتنياهو، فيما سيتولى بيتي غانتس منصب نائب رئيس الوزراء.











رام الله - دنيا الوطنوجه مسؤولون في حزب (الليكود) في إسرائيل اليوم الجمعة، تهديداً، بالتوجه لانتخابات رابعة، حال تدخلت المحكمة العليا باتفاقية تشكيل الحكومة.