دولي

فرنسا تواصل تسجيل الأرقام المنخفضة في عدد وفيات فيروس (كورونا)

فرنسا تواصل تسجيل الأرقام المنخفضة في عدد وفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت فرنسا تسجيل الأرقام المنخفضة في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، حيث سجلت 389 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد وفيات الفيروس الفتاك منذ بدء تفشيه في البلاد إلى  22245، كما نقل موقع (فرانس 24).



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