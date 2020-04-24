فرنسا تواصل تسجيل الأرقام المنخفضة في عدد وفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
واصلت فرنسا تسجيل الأرقام المنخفضة في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، حيث سجلت 389 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد وفيات الفيروس الفتاك منذ بدء تفشيه في البلاد إلى 22245، كما نقل موقع (فرانس 24).
واصلت فرنسا تسجيل الأرقام المنخفضة في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، حيث سجلت 389 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد وفيات الفيروس الفتاك منذ بدء تفشيه في البلاد إلى 22245، كما نقل موقع (فرانس 24).
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