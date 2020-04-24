فرنسا تواصل تسجيل الأرقام المنخفضة في عدد وفيات فيروس (كورونا)











رام الله - دنيا الوطنواصلت فرنسا تسجيل الأرقام المنخفضة في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، حيث سجلت 389 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.وبذلك يرتفع عدد وفيات الفيروس الفتاك منذ بدء تفشيه في البلاد إلى 22245، كما نقل موقع (فرانس 24).