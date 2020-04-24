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هزة أرضية جديدة تضرب سوريا

هزة أرضية جديدة تضرب سوريا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت سوريا اليوم الجمعة، لهزة أرضية جديدة، بلغت شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، وفق ما سجلت محطات الرصد الزلزالي.

وأعلن المركز الوطني للزالزال في وزارة النفط السورية، أنه تم تسجيل الهزة على الحدود السورية التركية، وبعمق بلغ سبعة كيلومترات في الساعة الخامسة إلا ربعا بالتوقيت المحلي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتعرضت سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، لسلسة هزات أرضية، وتركزت معظمها حول مدينة اللاذقية.

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