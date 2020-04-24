مصر تكشف أرقام أول أيام "رمضان" الخاصة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم الجمعة، 201 حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وفق ما قالت وزارة الصحة والإسكان، سبع حالات وفاة جديدة، بالفيروس الفتاك، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 1075 حالة بعد خروج 71 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 294 حالة وفاة.

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