"الصحة العالمية" تطلق مبادرة لتسريع وتيرة إنتاج اللقاحات والعلاجات لفيروس (كورونا)





كما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليونين و705 آلاف شخص، تعافى منهم أكثر من 742 ألف مريض.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، مبادرة لتسريع وتيرة إنتاج اللقاحات والعلاجات لفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد، أن الفيروس الذي بدأ بالانتشار في أواخر العام الماضي، أوقع 190 ألف حالة وفاة في دول العالم.