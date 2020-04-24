ماذا قال محمد بن زايد برسائل التهنئة التي قدمها للإماراتيين بمناسبة رمضان





وشدد ولي عهد أبو ظبي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتحلي بالصبر للحد من انتشار (كورونا) في البلاد.



رام الله - دنيا الوطنقدّم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تهنئة مفاجئة للمواطنين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وهنأ بن زايد المواطنين والمقيمين في الإمارات بحلول شهر رمضان، وفق ما نقلت صحيفة (الإمارات اليوم)، ناشرة رسالته التي نوه خلالها إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد 19".وقال: "يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله.. وأهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يرتبط بشعائر دينية وعادات اجتماعية عزيزة على نفوسنا"، كما نقلت وكالة أنباء (سبتوتنيك).