شاهد: غضب في مصر بسبب سحور جماعي

رام الله - دنيا الوطنانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لعشرات المواطنين وهم يتناولون السحور الأول لشهر رمضان المعظم في الهواء الطلق، حيث يظهرون في تجمع كبير وكأنه سحور جماعي وذلك في مدينة الرحاب، ما أغضب النشطاء المصريين.ووفق موقع (المصريون) فقد سادت حالة من الغضب والسخرية علي النشطاء وذلك بسبب كسر أصحابها لحظر التجوال المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وعدم الاكتراث بإمكانية نقل العدوى.