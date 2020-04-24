الإمارات تشرع بتخفيف قيود الحركة

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتطبيق أولى إجراءات التخفيف التدريجي لتقييد حركة الخروج من المنازل، وسير المركبات والتي كانت قد اتخذت منذ 26 آذار/ مارس الماضي في إطار مواجهة جائحة كورونا.



ووفق شبكة (سكاي نيوز) فقد بدأ اليوم الجمعة سريان قرار تخفيف تقييد الحركة بموجب برنامج التعقيم الوطني، وجعلها من الساعة 10 مساء إلى السادسة صباحا والتي كانت تبدأ في الثامنة مساء قبل ذلك.



وبدأت دبي اعتبارا من اليوم تخفيف قيود الحركة لتكون من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا، بعد أن قررت الإمارة وبشكل استثنائي، تقييد الحركة لمدة 24 ساعة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ووفرت آنذاك تصاريح إلكترونية تصدر عبر الهواتف وخلال دقائق لشراء الحاجيات والقيام بالأعمال الضرورية والطارئة أو المصرح لها.



ووفق الشبكة، فستبدأ وسائل النقل الجماعي ومراكز التسوق التجاري (المولات) بالعمل في أبوظبي بدءا من السبت، وفي دبي بدءا من الأحد على أن يكون استقبال رواد المراكز التجارية بحد أقصى 30% من الحالة الطبيعية، وبشروط محددة.



وأوضحت أنه ستشمل قائمة شروط إعادة فتح المراكز والمحلات التجارية، إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات والفحص الحراري لمرتاديها، وتحديد نقاط التباعد والتعقيم الدوري للمنشآت، وإيقاف الخدمات التي تشكل مخاطر تجمهر مثل غرف قياس الملابس والمصليات وتقليص حركة مواقف السيارات، والمصاعد عبر شروط محددة، ومنع استبدال المنتجات الا تلك التي تحمل عيوبا مصنعية.