حزب العمل يوقع على اتفاق حكومة الطوارئ في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزبي (أزرق-أبيض) و(العمل) وقعا اليوم الجمعة، على الاتفاق الائتلافي، لتشكيل حكومة الطوارئ، بزعامة نتنياهو- غانتس.



وقالت قناة (كان): إن رئيس حزب (العمل)، عمير بيرتس، وقع على الاتفاق مع رئيس حزب (أزرق-أبيض)، بيني غانتس.



وأضافت القناة، أنه بموجب الاتفاق الائتلافي، سيحصل حزب (العمل) على وزارتي الاقتصاد والرفاه، وسيعمل بيرتس وزيرا للاقتصاد في حكومة الطوارئ.



وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى وزارتي الاقتصاد والرفاه، سيكون عمير بيرتس، عضوًا في المجلس الأمني والسياسي المصغر (كابينت).