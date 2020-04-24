السرّاج يتهم أوروبا بالانحياز لحفتر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية رفضها لعملية "إيريني" التي بدأها الاتحاد الأوروبي، بهدف مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، واتهمته بالانحياز لـ"المعتدي".



وقال رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان الأوروبي، إنه "لم يتم التشاور مع حكومة الوفاق حول العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن".



وأوضح السراج، أن "عملية الاتحاد الأوروبي البحرية تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا".



وأشار السراج، إلى أن التقارير تؤكد تدفق السلاح والعتاد عبر الجو والحدود البرية الشرقية لدعم المشير خليفة حفتر.



وعبر عن استياءه من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية، التي "تمثل مصدرا رئيسيا لدعم قوات حفتر.