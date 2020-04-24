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شاهد كيف كانت أول ليلة تراويح في الكعبة بزمن (كورونا)

شاهد كيف كانت أول ليلة تراويح في الكعبة بزمن (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أدّت مجموعات قليلة من المصلين، أول تراويح في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأظهرت مشاهد مجموعة قليلة من عشرات المصلين في الحرمين المكي والمدني، فيما خلا المسجد الأقصى من المصلين، باستثناء عدد قليل لم يتجاوز خمسة عشر مصليّا، جلهم من إدارة المسجد، ومن الأوقاف.

وقررت إدارة شؤون الحرمين تخفيف صلاة التراويح إلى خمس تسليمات بدلا من عشر، كما هو المعتاد في كل عام.

وبسبب فيروس كورونا، أغلقت كافة المساجد في الدول المتضررة أبوابها، فيما اقتصرت الصلاة في الحرمين والمسجد الأقصى على بعض الأشخاص فقط.









 

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