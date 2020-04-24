اليابان: أنتجنا دواء لمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب رئيس وزراء اليابان، شينزو آبى، عن تحمسه لعقار مضاد للإنفلونزا اعتبر أنه من المحتمل أن يصنع فارقا فى الحرب ضد فيروس كورونا المستجد المتفشي في العالم.



ووفق (ٍسكاي نيوز) فقد أوردت الوكالة اليابانية تفاصيل عدة بشأن العقار الياباني الذي تحدث عنه آبي بشكل إيجابي تماما، لكنها أشارت أيضا إلى تحذيرات متخصصين بتوخي الحذر ومراقبة "آثاره الجانبية"، إن وجدت.



وكان رئيس الوزراء الياباني قد أعلن فى مؤتمر صحفى فى 7 نيسان/ أبريل أن دواء "أفيغان" قد أعطي بالفعل لأكثر من 120 شخصا مصابين بمرض كوفيد-19 مشيرا، إلى أن حكومت تتلقى تقارير تفيد بأنه فعال في تخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد".



وأفادت دراسة علمية في الصين في آذار/ مارس الماضي إلى فعالية هذا العقار في علاج المرضى، لاسيما بين أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة.