ترامب: علاج فيروس (كورونا) يكون من خلال ضوء الشمس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن فيروس كورونا يموت من التعرض لأشعة الشمس المباشرة في دقيقة واحدة.



وأوضح ترامب في مؤتمره الصحفي حول (كورونا) أن ذلك سيتم "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للضوء فوق البنفسجي أو ببساطة الضوء القوي. إذا استطعت إيصال الضوء إلى داخل الجسم من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة".



وأشار إلى أنه بات قريبا التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس (كورونا).



وفي وقت سابق، أشار رئيس وزارة الصحة الروسية، ميخائيل موراشكو، إلى أن الشمس "تمنع انتشار فيروس كورونا" ، ولكن فقط في الطقس الدافئ.