ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في إسرائيل إلى 193

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا في إسرائيل الى 14.882، كما أعلنت أن عدد الوفيات جراء كورونا ارتفع الى 193.



ووفقا لاعلان وزارة الصحة الإسرائيلية فان عدد الاشخاص الذين تم تشخيص اصابتهم بفيروس كورونا خلال اليوم الاخير بلغ 290 .



وقالت الوزارة: إن "139 من المصابين بفيروس كورونا في حالة خطيرة، و107 منهم موصولين بأجهزة التنفس، دون تغيير بعددهم عن يوم أمس، فيما حالة 101 من المصابين بالكورونا وصفت بالمتوسطة".



وأشارت الوزارة الى أن عدد المتعافين بلغ 5685، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 9004 مصابًا.