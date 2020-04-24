دولي

ليبرمان: لن يكون أي تناوب بين نتنياهو وغانتس

ليبرمان: لن يكون أي تناوب بين نتنياهو وغانتس
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان الحكومة الإسرائيلية المشكلة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس زعيم كتلة (أزرق-أبيض).

 وقال ليبرمان وفق القناة 7:  "يوجد حالياً حكومة خامسة لنتنياهو وليست حكومة وحدة ولا حكومة طوارئ".

وحول قبول غانتس بالدخول إلى الحكومة مع نتنياهو ذكر ليبرمان أن "هذه الخطوة من خلف ظهور الإسرائيليين الذين أوصوا به". 

وأضاف: "اعتقد في رأيي أنه لن يكون هناك تناوب على الحكومة وبالتأكيد نتنياهو يفكر في بدائل أخرى أيضا".

أخبار ذات صلة

اليابان: أنتجنا دواء لمواجهة (كورونا)

اليابان: أنتجنا دواء لمواجهة (كورونا)

ترامب: علاج فيروس (كورونا) يكون من خلال ضوء الشمس

ترامب: علاج فيروس (كورونا) يكون من خلال ضوء الشمس

ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في إسرائيل إلى 193

ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في إسرائيل إلى 193

وفيات (كورونا) حول العالم ترتفع إلى 190 ألف وفاة

وفيات (كورونا) حول العالم ترتفع إلى 190 ألف وفاة

ترامب يهنئ المسلمين بحلول رمضان ويشدد على أهمية الصلاة بزمن كورونا الصعب

ترامب يهنئ المسلمين بحلول رمضان ويشدد على أهمية الصلاة بزمن كورونا الصعب

كندا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ2000 وإصاباته تتخطى الـ40 ألفا

كندا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ2000 وإصاباته تتخطى الـ40 ألفا

إيرلندا: ضم الأراضي بالضفة يشكل خطورة لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

إيرلندا: ضم الأراضي بالضفة يشكل خطورة لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

التوصل لاتفاق من أجل عودة مسابقة الدوري الإسباني من جديد

التوصل لاتفاق من أجل عودة مسابقة الدوري الإسباني من جديد

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

&#34;كفاية مخامرة&#34; طالبة مصابة بفيروس (كورونا) تواصل دراستها إلكترونيًا بجامعة القدس المفتوحة

"كفاية مخامرة" طالبة مصابة بفيروس (كورونا) تواصل دراستها إلكترونيًا بجامعة القدس المفتوحة

تعرف على أسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم الجمعة

الاحتلال يقتحم العيسوية ويعتقل 5 فتية من سلوان

الاحتلال يقتحم العيسوية ويعتقل 5 فتية من سلوان

غريب عسقلاني: ملتزمون كمثقفين في الحفاظ على تراثنا وذاكرة الوطن

غريب عسقلاني: ملتزمون كمثقفين في الحفاظ على تراثنا وذاكرة الوطن

بـ250,000 دولار..&#34;التعاون&#34; وبنك فلسطين يوقعان مذكرة لدعم &#34;فلسطين بتناديكم&#34;

بـ250,000 دولار.."التعاون" وبنك فلسطين يوقعان مذكرة لدعم "فلسطين بتناديكم"

&#34;حسام&#34;: معاناة الاسرى تزداد صعوبة برمضان هذا العام بسبب منع الزيارات وكورونا

"حسام": معاناة الاسرى تزداد صعوبة برمضان هذا العام بسبب منع الزيارات وكورونا

المالكي يرحب بتصريح مفوض الاتحاد الأوروبي الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي

المالكي يرحب بتصريح مفوض الاتحاد الأوروبي الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي

ارتفاع حادّ في عُنف المستوطنين خلال شهر نيسان

ارتفاع حادّ في عُنف المستوطنين خلال شهر نيسان

منوعات

رمضان 2020: إليكم مواعيد جميع المسلسلات الرمضانية والقنوات الناقلة لها

رمضان 2020: إليكم مواعيد جميع المسلسلات الرمضانية والقنوات الناقلة لها

شيماء الحاج تدافع عن حنين حسام: &#34;فاكرين نفسهم شرفاء مكة&#34;

شيماء الحاج تدافع عن حنين حسام: "فاكرين نفسهم شرفاء مكة"

شاهد آخر صورة لعلاء ولى الدين قبل وفاته بساعات

شاهد آخر صورة لعلاء ولى الدين قبل وفاته بساعات

شاهد: رد فعل غير متوقع لسمية الخشاب في برنامج مقالب

شاهد: رد فعل غير متوقع لسمية الخشاب في برنامج مقالب

لماذا خضع أحمد السقا لفحص &#34;كورونا&#34; مرتين؟

لماذا خضع أحمد السقا لفحص "كورونا" مرتين؟

الموت يفجع كاظم الساهر

الموت يفجع كاظم الساهر

أول تعليق من أحمد عدوية بعد &#34;سب الدين&#34;.. من التي استفزته؟

أول تعليق من أحمد عدوية بعد "سب الدين".. من التي استفزته؟

كيلي جينر تظهر بلوك صادم.. لم يُميزها جمهورها

كيلي جينر تظهر بلوك صادم.. لم يُميزها جمهورها

شاهد: منى زكي تُشارك جمهورها &#34;مرمطتها&#34; مع أطفالها

شاهد: منى زكي تُشارك جمهورها "مرمطتها" مع أطفالها

محمد عبده يتصدر &#34;الترند&#34; بحفلة من منزله.. وفتاة غامضة تثير التساؤلات

محمد عبده يتصدر "الترند" بحفلة من منزله.. وفتاة غامضة تثير التساؤلات

عربي

شاهد: العمرة مجمّدة والاعتكاف ممنوع والمساجد مغلقة..هكذا أطفأ (كورونا) بهجة شهر رمضان

شاهد: العمرة مجمّدة والاعتكاف ممنوع والمساجد مغلقة..هكذا أطفأ (كورونا) بهجة شهر رمضان

مصر: تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

مصر: تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) في الأردن

إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) في الأردن

أول دولة عربية تُعلن السبت أول أيام رمضان

أول دولة عربية تُعلن السبت أول أيام رمضان