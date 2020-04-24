ليبرمان: لن يكون أي تناوب بين نتنياهو وغانتس

أفيغدور ليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان الحكومة الإسرائيلية المشكلة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس زعيم كتلة (أزرق-أبيض).



وقال ليبرمان وفق القناة 7: "يوجد حالياً حكومة خامسة لنتنياهو وليست حكومة وحدة ولا حكومة طوارئ".



وحول قبول غانتس بالدخول إلى الحكومة مع نتنياهو ذكر ليبرمان أن "هذه الخطوة من خلف ظهور الإسرائيليين الذين أوصوا به".



وأضاف: "اعتقد في رأيي أنه لن يكون هناك تناوب على الحكومة وبالتأكيد نتنياهو يفكر في بدائل أخرى أيضا".