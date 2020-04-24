شؤون فلسطينية

غنام تطلق حملة "المليون رغيف" لاغاثة العائلات المتعففة في رمضان

غنام تطلق حملة "المليون رغيف" لاغاثة العائلات المتعففة في رمضان
رام الله - دنيا الوطن
اطلقت محافظ رام الله والبيرة الدكتور ليلى غنام الخميس حملة المليون رغيف خبز لاغاثة العائلات المتعففة، والمتضررين من
حالة الطوارىء في المحافظة، بالتنسيق مع اقليم حركة فتح والقوى الوطنية في رام الله والبيرة وغرفة تجارة وصناعة المحافظة قبيل حلول شهر رمضان الفضيل.

وأكدت المحافظ غنام، خلال تسييرها شاحنات محملة بالطحين الى قرى وبلدات المحافظة أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة العطاء المتواصل التي تعمل عليها المحافظة بتعليمات من فخامة الرئيس لمساندة الفئات الاقل حظا في المجتمع، وكافة المتضررين من الأزمة الحالية . 

وهنأت د.غنام أبناء شعبنا في جميع اماكن تواجدهم بحلول شهر رمضان المبارك، موضحةً أن التكافل والتعاضد بين جميع مكونات شعبنا في ظل أزمة مواجهة تفشي فيروس كورونا من شأنه التخفيف عن العائلات المعوزة والمحتاجه. 

وبينت أن الخبز سيوضع في أماكن خاصة بعدد من المخابز التي سيتم الاتفاق معها، حيث يمكن لمحتاجيه ان يأخذوا حاجتهم منه بكل اريحية ومحبة وبطريقة تحفظ كرامتهم.

وتوجهت د.غنام بالشكر الى كافة الشركاء والداعمين من القطاع الخاص الفلسطيني وخصوصاً شركات التأمين ومطاحن الدقيق وبعض البنوك، داعية كافة المقتدرين لمزيد من العطاء للتخفيف من الاعباء عن المتضررين من حالة الطوارىء والمحتاجين في
الشهر الفضيل .


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