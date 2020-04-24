قلقيلية: ضبط مخدرات وشرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الأمن الوقائي في محافظة قلقيلة كمية من المخدرات كانت معدة للتجارة والتوزيع داخل المحافظة، بالإضافة الى كمية من شرائح اتصالات ممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية.



من جهة أخرى، قام الجهاز بضبط أجهزة كشف عن المعادن في موقع أثري وتم التحرز على المضبوطات، وتسليمها لجهة الاختصاص في وزارة السياحة والآثار حسب الأصول القانونية، وفق ما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية.