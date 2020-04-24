الحكومة الفلسطينية تعلن مواعيد دوام الموظفين في رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الخميس، بأن دوام الموظفين خلال شهر رمضان المبارك سيظل كما هو معمول به وفق الترتيبات السارية حاليا منذ إعلان حالة الطوارئ، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.



وأفاد ملحم وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) أن دوام موظفي وزارة الصحة سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.