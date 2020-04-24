إمساكية شهر رمضان 2020 في فلسطين









امساكية شهر رمضان 2020 بحسب غزة









رام الله - دنيا الوطنبأول أيام شهر الخير والبركات، شهر رمضان المبارك 2020، يهتم المسلمون عامة والفلسطينيون خاصة بمعرفة عدد ساعات الصيام وإمساكية شهر رمضان 2020 /1441 .حيث أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وقال المفتي، إنه في الاجتماع، الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك؛ لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام 1441هـ، ثبتت رؤية هلال شهر رمضان ليلة الخميس، وعليه؛ يكون اليوم الجمعة الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل للعام 2020 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.