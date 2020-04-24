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شاهد: العمرة مجمّدة والاعتكاف ممنوع والمساجد مغلقة..هكذا أطفأ (كورونا) بهجة شهر رمضان

شاهد: العمرة مجمّدة والاعتكاف ممنوع والمساجد مغلقة..هكذا أطفأ (كورونا) بهجة شهر رمضان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
"أي طعم لرمضان دون مساجد"، جملة يتناقلها المسلمون حول العالم، مع أول يوم من أيام شهر رمضان الفضيل في ظل جائحة (كورونا) والحجر المنزلي المفروض على أغلب دول العالم. 

حيث أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين بالسعودية استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة خلال شهر رمضان الكريم لوقف انتشار فيروس كورونا.

بينما أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في القدس ‏تمديد تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان، وهذه المرّة الأولى التي يغلق فيها المسجد الأقصى لهذه الفترة من الزمن.

ورصدت قناة (العربية) في فيديو كيف أطفأ (كورونا) بهجة شهر رمضان في أغلب دول العالم، فالعمرة مجمّدة والاعتكاف ممنوع والمساجد مغلقة.

 


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