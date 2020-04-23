مصر: تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الخميس، تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 11 حالة وفاة.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن جميع المصابين مصريون، مشيرا إلى أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، وفق (روسيا اليوم).



وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 3891 حالة، ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.