شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب فلسطيني

محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب فلسطيني
الشهيد الأسير نور البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن محكمة الاحتلال الاسرائيلية في بئر السبع قررت تشريح جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي من رام الله،  في معهد الطب العدلي أبو كبير، دون تحديد الموعد بعد.

وبينت الهيئة، أن عملية التشريح ستتم بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني والمنتدب من وزارة العدل أشرف القاضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسير البرغوثي كان قد استشهد بتاريخ الحادي والعشرين من ابريل الجاري إثر تعرضه للإغماء الشديد أثناء وجوده بغرفته في قسم 25 بمعتقل النقب الصحراوي، وتأخرت سلطات سجون الاحتلال عن إنعاشه لأكثر من نصف ساعة بشكل متعمد.

يذكر أنه وباستشهاد الأسير البرغوثي، ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(223) شهيدا ارتقوا منذ العام1967 .

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