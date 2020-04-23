شؤون فلسطينية

فروانة يوجه رسالة مناشدة لرئيس الوزراء لمساعدة الأسير المحرر المريض ياسر المؤذن

فروانة يوجه رسالة مناشدة لرئيس الوزراء لمساعدة الأسير المحرر المريض ياسر المؤذن
رام الله - دنيا الوطن
وجه المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، رسالة مناشدة الى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لمساعدة الأسير
المحرر المريض ياسر المؤذن، وكانت على النحو التالي: 

الأخ المناضل/ د. محمد اشتية حفظه الله

دولة رئيس الوزراء الفلسطيني

تحية حارة وبعد

لم اعتد على المناشدة، ولكن حينما يتعلق الأمر بمرض الغير ووجع الصديق وألم المناضل والأسير، فإني لن أتردد بالمناشدة. كحق وواجب.

واعتقد جازما ان مناشدتي هذه ستلقى آذان مُصْغِية وستحظى باهتمامكم، فأنت خير نصير للأسرى وقضاياهم العادلة. خاصة وأن الموضوع يخص مساعدة مناضل من "الدوريات"، وأسير محرر حُفر اسمه على جدران سجون الاحتلال الإسرائيلي ويحفظه الأسرى والمحررين الفلسطينيين والعرب. انه الأسير المحرر/ ياسر المؤذن، الذي يُعاني المرض والوجع، وهو بحاجة ماسة لمساعدتكم والوقوف بجانبه في هذه الظروف
العصيبة.

أخي الفاضل 

ياسر المؤذن، من مواليد 11-10-1971، وانخرط في الثورة الفلسطينية، وهو في ريعان شبابه، وشارك في عملية فدائية عبر الجنوب اللبناني، ضمن ما يُطلق عليهم "الدوريات"، فقدر له ان يبقى حيا ويؤسر. كان هذا بتاريخ 28-5-1989. 

فنُقل الى السجون الإسرائيلية وتعرض فيها للتعذيب والاهمال الطبي، وأصيب خلال فترة سجنه بــ "فشل كلوي". 

وقد تحرر في اطار الدفعة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ بتاريخ
15-10-1999، بعد قضاء عشر سنوات ونصف.

وبعد تحرره سافر الى سوريا وزرع كلية واستقر هناك، وبعد ثماني سنوات عاد "الفشل الكلوي" فاضطر لغسيل الكلى. ومع بدء الأزمة في سوريا انتقل الى لبنان واقام في "النبطية"، وما زال حتى اللحظة يجري هناك "غسل الكلى".

قبل ثلاثة شهور، انهار الجسد فسقط أرضاً وانكسر، وتم بتر القدم الأيسر، وهو الآن يرقد في المستشفى بانتظار بتر آخر في الساق الأيمن (مرفق تقرير طبيب الجراحة)، وما بين البتر وغسيل الكلى تتفاقم المعاناة ويشتد الألم.

أخي الكريم..

أجدد ثقتي باهتمامك بالأسير المحرر/ياسر المؤذن والعمل على مساعدته وتوفيراحتياجاته واحتياجات زوجته وابناءه. بما يكفل لهم مستوى لائق من الحياة الكريمة تقديراً لنضالاته ووفاء لتضحياته لأجلنا ولأجل فلسطين وشعبها.

دمتم ودام وفاءكم للأسرى وقضاياهم العادلة

وتقبلوا فائق احترامي وتقديري

عبد الناصر عوني فروانة
0598937083 
0599361110





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