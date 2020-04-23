هيئة الأسرى: استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب محمد عساكرة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء الخميس، باستقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب محمد خالد عساكرة من مدينة بيت لحم، والقابع حالياً بمشفى "شعاري تصيديك" الإسرائيلي.



وأوضحت الهيئة أن المعتقل عساكرة كان قد أُصيب برصاص جيش الاحتلال قبل عدة أيام.



ولفتت بأنه جرى اليوم عقد جلسة تمديد توقيف للمصاب عساكرة في محكمة "عوفر" العسكرية، وتم تمديد توقيفه حتى يوم الإثنين المقبل.



وأضافت أن الجلسة عُقدت دون حضوره نظراً لوضعه الصحي السيىء.