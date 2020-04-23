شؤون فلسطينية

طلاب الدراسات العليا بالخارج يناشدون الرئيس عباس لمساعدتهم على العودة للوطن

طلاب الدراسات العليا بالخارج يناشدون الرئيس عباس لمساعدتهم على العودة للوطن
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه طلاب الدراسات العليا بالخارج درجة الدكتوراه، في مناشدة وصلت "دنيا الوطن" رسالة للرئيس محمود عباس، للسماح لمن انتهي من مناقشة رسالته بالعودة لأرض الوطن بغض النظر عن مدة الثمانية أشهر التي تنص عليها تعليمات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وذلك بسبب جائحة كورونا ومراعاة لظروف اهلنا الإقتصادية.
 
جهاد ماهر شلط صحفي فلسطيني جوال رقم 00972598439039

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