مدى: انتهاء فترة حجب 49 موقعًا وعلى مزودي الخدمة وقف الحجب

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) اصحاب المواقع التي اصدرت محكمة صلح رام الله قرارا بحجبها لمدة ستة شهور، وعددها 49 موقعا بضرورة التوجه الى مزودي الخدمة لانهاء الحجب، لانتهاء المدة.



وأوضح المركز، في بيان وصل "دنيا الوطن" أنه "لم يتم تجديد المدة بقرار قضائي جديد، لذلك فان الاصل هو العودة الى مباديء القانون الاساس الذي يضمن حرية التعبير في المادة 19 منه، ولا يجوز لمزود الخدمة مخالفة القرار بابقاء الحجب اكثر من المدة التي وردت في القرار القضائي".



وأضافت مدى: "كان القرار المذكور قد اثار ردود فعل واسعة مطالبة بالغاء القرار من مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء".