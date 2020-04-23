شؤون فلسطينية

مستوطنون يتظاهرون للمطالبة باستئناف اقتحامات الأقصى

مستوطنون يتظاهرون للمطالبة باستئناف اقتحامات الأقصى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر اليوم الخميس مستوطنون، أمام باب المغاربة في مدينة القدس المحتلة، مطالبين بفتح المسجد الأقصى المبارك، وهتفوا لإعادة الاقتحامات.

ورغم خطر انتشار وباء "كورونا"، طالب المستوطنون باستئناف الاقتحامات وتدنيس باحات الحرم القدسي الشريف.

وقررت الأوقاف والشؤون الإسلامية إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام رواده والمصلين منذ قرابة شهر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء "كورونا"، وتسمح فقط لسدنته وحراسه وموظفي الأوقاف، وترفع فيه أذان الصلوات.

وضمن مخططات التقسيم الزماني والمكاني الذي يسعى الاحتلال لفرضه في الأقصى، يقتحم المستوطنون الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت من باب المغاربة، وسط حماية قوات الاحتلال.

وبشكل متواصل، كانت تدعو ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، وسط جولات استفزازية في باحاته وتأدية صلوات تلمودية.

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