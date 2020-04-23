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إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) في الأردن

إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 437.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، نشرت تفاصيله صحيفة (الغد)، إن الأردن سجل حالتين جديدتين، إحداهما لسائق من جنسية عربية على الحدود، والثانية لطالب عاد من بريطانيا في الخامس عشر من شهر آذار/ مارس الماضي وتم عزله لعشرين يوما في أحد فنادق عمان، ولم تظهر عليه أعراض، وتم فحصه قبل ثلاثة أيام ليتبين أنه مصاب اليوم.

وأضاف وزير الصحة أنه تم إجراء 3200 فحصا اليوم، كما سُجلت 3 حالات شفاء.

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