شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على معدات بناء في الأغوار

الاحتلال يستولي على معدات بناء في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على معدات بناء في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وأفاد عضو مجلس قروي بردلة ضرار صوافطة، بأن الاحتلال اقتحم القرية واستولى على مضخة وخلاط باطون، أثناء عملهما في صب أحد البيوت، دون معرفة الأسباب.

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