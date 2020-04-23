الرئيس عباس والأمير تميم يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك

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رام الله - دنيا الوطن

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطين محمود عباس وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الخميس، تبادلا خلاله التهاني بحلول شهر رمضان الفضيل.



وأعرب أمير قطر عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا الفلسطيني وقد تحققت أمنياته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



بدوره، شكر الرئيس أميرَ قطر على الاتصال، مهنئا إياه بحلول الشهر المبارك، متمنيا لقطر وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.