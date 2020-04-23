نصار: مؤسسة الرئاسة تولي كل الاهتمام بجامعة الأزهر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ناصر نصار مدير عام ديوان الرئاسة في المحافظات الجنوبية على أن مؤسسة الرئاسة تولي كل الإهتمام والدعم لجامعة الأزهر-غزة.



واستقبل الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة بمكتبه الأستاذ ناصر نصار مدير عام ديوان الرئاسة في المحافظات الجنوبية ورجل الأعمال الحاج عبد الكريم الغفري، وذلك بحضور الدكتور عبد ربه العنزي عميد شؤون الطلبة.



ورحب التيان بهذه الزيارة الكريمة، وقدم شرحاً حول أوضاع الجامعة وما تعيشه من تحديات صعبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وأزمة فيروس كورونا التي أثرت على كافة مناحي الحياة، داعياً رجال الأعمال الفلسطينيين للوقوف بجانب الجامعة وطلبتها لتمكينها من الإستمرار والتطور.



وأكد نصار على أن مؤسسة الرئاسة تولي كل الإهتمام والدعم لجامعة الأزهر-غزة، باعتبارها مؤسسة وطنية أسستها منظمة التحرير الفلسطينية، وهي عنوان للتحدي والصمود الفلسطيني، وأبدى إستعداده التام لتقديم المساندة الممكنة للجامعة، لضمان إستمرارية عملها وإستقرارها، وتقدم بالشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الإستقبال.



من جانبه عبر الحاج الغفري عن اعتزازه بجامعة الأزهر-غزة باعتبارها جامعة وطنية عريقة، مثمناً دورها في خدمة المجتمع ورفده بالكفاءات، متمنياُ للجامعة مزيداً من التطور والارتقاء.