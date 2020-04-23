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شؤون فلسطينية

المفتي: غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

المفتي: غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي، إنه في الاجتماع، الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك؛ لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام 1441هـ، ثبتت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الجمعة الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل للعام 2020 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف: من رحابِ المسجدِ الأقصى المباركِ، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث المساجدِ التي تُشدُّ إليها الرحالُ، نُهنئُ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ والشتاتِ، بحلولِ هذا الشهرِ المباركِ، كما نُهنئُ القيادةَ الفلسطينيةَ وعلى رأسِها الرئيسِ محمود عباس، بحلولِ هذا الشهرِ الفضيلِ، راجينَ المولى عزَّ وجلَّ أنْ يُعينَنا على صيامِهِ وقيامِهِ وأنْ يتقبلَّهُ منا، وأنْ يُعيدَهُ على الأمةِ الإسلاميةِ بالنصرِ والعزةِ والخيرِ والبركاتِ، ونسألُهُ سبحانَهُ أن يزيل هذه الجائحة الفتاكة عن أبناء شعبنا الفلسطيني في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأن أنْ يتقبلَ شهداءَنا في عليين، وأنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريبَ لأسرانا البواسلِ، وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين.

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