أول دولة عربية تُعلن السبت أول أيام رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطنة عمان، أن يوم السبت المقبل، غرة أيام شهر رمضان، وبحسب صحيفة عمان، فإن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غد السبت 25 نيسان/ أبريل 2020 غرة شهر رمضان.



وكانت أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1716 بحسب (اليوم السابع).



واتخذت سلطنة عمان، الاثنين الماضى، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.



كما منعت إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، وغيرها من الأنشطة الجماعية.



كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة، حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 أيار/ مايو 2020م.