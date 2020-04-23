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كندا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ2000 وإصاباته تتخطى الـ40 ألفا

كندا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ2000 وإصاباته تتخطى الـ40 ألفا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، تجاوزت عتبة الألفين، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 40 ألفا.

وحسب آخر بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ157 حالة جديدة، من 1871 إلى 2028 وفاة بحسب (رويترز).

كما سجلت الوكالة خلال اليوم الأخير 1892 إصابة جديدة بالعدوى ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 40824، فيما خضع أكثر من 620 ألف شخص لفحص كورونا.

وتعود معظم الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مقاطعتي كيبك (نحو 20.1 ألف حالة) وأونتاريو (نحو 13 ألف حالة).

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