مؤسسة المواصفات والمقاييس تعتمد رسميا جهاز التنفس الاصطناعي الذي أنتجته جامعة القدس





حيث يعتمد على محركات ميكانيكية ومولدات إلكترونية، لا يدخل فيها اكياس التنفس البدائية، ومرتبطة بشاشات تحكم الكترونية تمكن الاطباء والعاملين في الرعاية الصحية من التحكم بالجهاز الكترونيا وملاءمة أنماط التنفس حسب حاجة المريض، كل ذلك من خلال مكونات متاحة في السوق المحلية، حيث تعتبر الأخيرة من الإضافات الخلّاقة والنوعية في التصميم الذي قدمته جامعة القدس.





رام الله - دنيا الوطناعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، جهاز التنفس الاصطناعي الطبي الذي أنتجته جامعة القدس بجهد مشترك بين كليتي الطب والهندسة فيها.وجاء القرار باعتماد الجهاز عقب سلسلة شاملة ومكثفة من الاختبارات التقنية والفنية والتجارب الطبية التي أجرتها مؤسسة المواصفات ووزارة الصحة على الجهاز، واستمرت لثلاثة أسابيع عملت خلالها طواقم المؤسسة على مدار الساعة لإتمام عملية الاختبارات خلال فترة زمنية سريعة بالنظر للحاجة الملحة لأجهزة التنفس الاصطناعي بسبب جائحة كورونا، والنقص المحلي والعالمي الحاد في توافر هذه الأجهزة على ضوء الارتفاع غير المسبوق بحجم الطلب على هذه الأجهزة، والتي باتت من الأدوات الأساسية في مواجهة كورونا، وتتنافس حتى كبرى الدول على اقتنائها بحسب (وفا).وأعلن رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك أنه مع صدور الاعتماد، فإن الجامعة ستشرع على الفور بإنتاج 100 جهاز في مختبراتها ومعاملها، لتضعها تحت تصرف وزارة الصحة لتقوم بتوزيعها على المستشفيات الفلسطينية ومراكز العلاج المخصصة لمرضى كورونا، وذلك كمساهمة من الجامعة في دعم جهود مكافحة الوباء التي يقودها الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية.يشار إلى أن الجهاز الذي قامت جامعة القدس بإنتاجه يعتمد على تصميم ابتكاري بالكامل، شارك في تصميمه مجموعة من أساتذة كلية الطب في تخصصات الأمراض الصدرية والعناية المكثفة، ومجموعة من أساتذة كلية الهندسة في تخصصات المعدات الطبية والالكترونيات والبرمجة، وعلى خلاف التصاميم التي قامت بعض الشركات والجامعات الأجنبية بنشرها لأجهزة تنفس بدائية تقوم على مبدأ الضغط الميكانيكي لأكياس التنفس المعروفة بال ambu bags، فإن الجهاز الذي أنتجته الجامعة محوسب بالكامل، ويوفر أنماط مختلفة من التنفس وفقا لحاجة المريض، وعلى درجة عالية من التطور التقني.