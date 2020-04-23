السعودية تُعلن الجمعة أول أيام رمضان المبارك

أعلنت لجان تحري هلال رمضان في المملكة السعودية، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان الكريم.





وأفاد مرصد المجمعة الفلكي برؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس، وينتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة.





وكانت لجان التحري في المملكة قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.





ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

رام الله - دنيا الوطن