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"الصحة" بغزة: تعافي حالة جديدة من فيروس (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة: تعافي حالة جديدة من فيروس (كورونا) في القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة خلال الإيجاز الصحفي:ان الوزارة تتابع 1962 مستضاف داخل 24 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة

وشدد القدررفي مؤتمر صحفي اليوم على الالتزام بالبقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلّا للضرورة، وتجنّب التجمعات بأشكالها المختلفة، والامتناع عن زيارة المرضى في المستشفيات.

ودعا كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والأمراض المزمنة إلى مزيد من الحذر والتزام المنازل وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتّباع إجراءات الوقاية المستمرة.

 وأكد أن استمرار الحصار الإسرائيلي يعيق جهودنا في مواجهة وباء كورونا وندعو كافة الأطراف المحلية والدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفعه.

ودعا كافة الجهات المعنية لتحقيق الاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة الذي أطلقته وزارة الصحة لتوفير الادوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة مواجهة كورونا.

 واوضح ان وزارة الصحة استطاعت مع الجهات المعنية تطويع كافة الجهود من اجل البدء الفعلي في تقديم الخدمات والجرعات العلاجية لمرضى الأروام في مستشفى الحياة التخصصي بغزة؛ للتخفيف من معاناتهم ومشقة وصولهم لمستشفيات القدس لاسيما مع تفشي الوباء.

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