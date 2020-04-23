الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بأي سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية

وشدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيف بوريل، على أن أي ضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.





وأضاف: سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقا، وسيتصرف وفقا لذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمكافحة الفيروس التاجي، والتعاون التقني مستمر، وسيتعزز في جميع جوانب الوباء، وصحة مواطنينا ومعالجة العواقب الاقتصادية للفيروس التاجي هي أولويتنا القصوى المشتركة.



أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن موقفه من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 و338.