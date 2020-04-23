التوصل لاتفاق من أجل عودة مسابقة الدوري الإسباني من جديد

ولم يذكر الموقع المزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق.





يأتي ذلك في الوقت الذي توفي فيه خلال الساعات 45 ساعة الماضية، 440 شخصاً، جراء الإصابة بفيروس (كورونا) في إسبانيا ، مما رفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 22157.



وهذه الوفيات الجديدة أعلى بقليل من اليوم السابق الذي شهد وفاة 435 شخصا بالفيروس، فيما وارتفع عدد الإصابات إلى 213024 من 208389 في اليوم السابق.





يتبع..

وتوقفت مسابقة الدوري الإسباني في أوائل آذار/مارس الماضي، على خلفية انتشار وباء فيروس (كورونا) بشكل كبير في البلاد، كما باقي دول العالم.