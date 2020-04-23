عاجل

  • سلطنة عمان: السبت غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال (لجنة الاستطلاع)

  • المالكي: اعلان ضم الضفة الغربية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

  • إيرلندا: ضم الأراضي بالضفة يشكل خطورة لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

دولي

الصين تدعو إلى قدرة أعلى ونطاق أوسع لاختبار كوفيد-19

رام الله - دنيا الوطن
دعت السلطات الصينية يوم الأربعاء إلى بذل الجهود لتعزيز القدرة وتوسيع نطاق اختبار وباء كوفيد-19.

ويجب اتخاذ إجراءات لاستئناف النظام الاقتصادي والاجتماعي في ظل ظروف الوقاية من الوباء ومكافحته.

وصدرت التعليمات فى اجتماع للمجموعة القيادية الصينية للاستجابة لوباء كوفيد-19 برئاسة رئيس مجلس الدولة لى كه تشيانغ، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى.

ومع تكرار حدوث العدوى الناجمة عن التجمعات والعدوى المتصالبة مؤخرًا في بعض الأماكن، يجب التأكد من تتبع جميع الحالات المؤكدة والمشتبه فيها، والحالات غير العرضية والاتصالات الوثيقة، لمنع قنوات انتشار الفيروس وملء الثغرات في الوقاية والسيطرة على كوفيد-19، بحسب الاجتماع.

ودعت المجموعة إلى إجراء اختبارات واسعة النطاق للأحماض النووية والأجسام المضادة، والتي يجب أن تغطي المجموعات والوحدات والأماكن الرئيسية حيث يتجمع الناس وسط العمل واستئناف الإنتاج.

وقالت إن مثل هذا الاختبار الواسع النطاق يساعد في الوقاية والسيطرة المستهدفة والتنقل المعقول للسكان واستئناف العمل والإنتاج على نطاق واسع.

ويجب توفير المزيد من الدعم للمدن الحدودية من حيث الأفراد والمنشآت والسلع لمكافحة الوباء، كما يجب توفير السلاسة في الجمارك لسلع مكافحة الوباء المخصصة للمساعدات الخارجية أو التصدير، وفقًا للمجموعة الرائدة.

وحضر الاجتماع وانغ هو نينغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس المجموعة القيادية.

أخبار ذات صلة

إيرلندا: ضم الأراضي بالضفة يشكل خطورة لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

إيرلندا: ضم الأراضي بالضفة يشكل خطورة لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

التوصل لاتفاق من أجل عودة مسابقة الدوري الإسباني من جديد

التوصل لاتفاق من أجل عودة مسابقة الدوري الإسباني من جديد

بريطانيا: 616 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا: 616 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الأورومتوسطي: مبادرة التوزيع العادل لطالبي اللجوء في أوروبا فرصة مهمة لإنقاذ الآلاف

الأورومتوسطي: مبادرة التوزيع العادل لطالبي اللجوء في أوروبا فرصة مهمة لإنقاذ الآلاف

كورونا.. الوفيات تتراجع بأميركا وأوروبا تختبر لقاحاً

كورونا.. الوفيات تتراجع بأميركا وأوروبا تختبر لقاحاً

إسرائيل: تُوجد احتمالية لظهور موجة ثانية من وباء (كورونا)

إسرائيل: تُوجد احتمالية لظهور موجة ثانية من وباء (كورونا)

ردًا على ترامب.. الصين تتبرع بـ 30 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

ردًا على ترامب.. الصين تتبرع بـ 30 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

قبور جماعية لاستيعاب ضحايا (كورونا) في البرازيل

قبور جماعية لاستيعاب ضحايا (كورونا) في البرازيل

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

نيابة الجرائم الاقتصادية تبحث سبل تشديد إجراءاتها

نيابة الجرائم الاقتصادية تبحث سبل تشديد إجراءاتها

جمعية حسام : معاناة الأسرى تزداد صعوبة في رمضان هذا العام

جمعية حسام : معاناة الأسرى تزداد صعوبة في رمضان هذا العام

طالع: &#34;الاقتصاد&#34; تنشر قائمة السقف السعري لأسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان

طالع: "الاقتصاد" تنشر قائمة السقف السعري لأسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان

&#34;الثقافة&#34; تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

"الثقافة" تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تعتمد رسميًا جهاز التنفس الاصطناعي الذي أنتجته جامعة القدس

"المواصفات والمقاييس" تعتمد رسميًا جهاز التنفس الاصطناعي الذي أنتجته جامعة القدس

المفتي حسين يُشدد على أهمية منع الولائم في رمضان

المفتي حسين يُشدد على أهمية منع الولائم في رمضان

الشرطة تغلق 14 محل وتوقف 18 شخص مخالفين لحالة الطوارئ

الشرطة تغلق 14 محل وتوقف 18 شخص مخالفين لحالة الطوارئ

مهجة القدس: الأسير جمعة التايه حُر بعد اعتقال دام (18) عاماً ونصف

مهجة القدس: الأسير جمعة التايه حُر بعد اعتقال دام (18) عاماً ونصف

منوعات

شيماء الحاج تدافع عن حنين حسام: &#34;فاكرين نفسهم شرفاء مكة&#34;

شيماء الحاج تدافع عن حنين حسام: "فاكرين نفسهم شرفاء مكة"

شاهد آخر صورة لعلاء ولى الدين قبل وفاته بساعات

شاهد آخر صورة لعلاء ولى الدين قبل وفاته بساعات

شاهد: رد فعل غير متوقع لسمية الخشاب في برنامج مقالب

شاهد: رد فعل غير متوقع لسمية الخشاب في برنامج مقالب

لماذا خضع أحمد السقا لفحص &#34;كورونا&#34; مرتين؟

لماذا خضع أحمد السقا لفحص "كورونا" مرتين؟

الموت يفجع كاظم الساهر

الموت يفجع كاظم الساهر

أول تعليق من أحمد عدوية بعد &#34;سب الدين&#34;.. من التي استفزته؟

أول تعليق من أحمد عدوية بعد "سب الدين".. من التي استفزته؟

كيلي جينر تظهر بلوك صادم.. لم يُميزها جمهورها

كيلي جينر تظهر بلوك صادم.. لم يُميزها جمهورها

شاهد: منى زكي تُشارك جمهورها &#34;مرمطتها&#34; مع أطفالها

شاهد: منى زكي تُشارك جمهورها "مرمطتها" مع أطفالها

محمد عبده يتصدر &#34;الترند&#34; بحفلة من منزله.. وفتاة غامضة تثير التساؤلات

محمد عبده يتصدر "الترند" بحفلة من منزله.. وفتاة غامضة تثير التساؤلات

العراقية همسة ماجد تثير غضب جمهورها بتصريحها عن الرجال

العراقية همسة ماجد تثير غضب جمهورها بتصريحها عن الرجال

عربي

مصر تُقر تعديلات لقانون الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

مصر تُقر تعديلات لقانون الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

العراق: إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار (كورونا) بالسجون

العراق: إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار (كورونا) بالسجون

السيسي يُحذر من اتخاذ &#34;إجراءات أصعب&#34; إذا تطور وباء (كورونا)

السيسي يُحذر من اتخاذ "إجراءات أصعب" إذا تطور وباء (كورونا)

هزة أرضية تضرب السعودية

هزة أرضية تضرب السعودية