الصين تدعو إلى قدرة أعلى ونطاق أوسع لاختبار كوفيد-19

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رام الله - دنيا الوطن

دعت السلطات الصينية يوم الأربعاء إلى بذل الجهود لتعزيز القدرة وتوسيع نطاق اختبار وباء كوفيد-19.



ويجب اتخاذ إجراءات لاستئناف النظام الاقتصادي والاجتماعي في ظل ظروف الوقاية من الوباء ومكافحته.



وصدرت التعليمات فى اجتماع للمجموعة القيادية الصينية للاستجابة لوباء كوفيد-19 برئاسة رئيس مجلس الدولة لى كه تشيانغ، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى.



ومع تكرار حدوث العدوى الناجمة عن التجمعات والعدوى المتصالبة مؤخرًا في بعض الأماكن، يجب التأكد من تتبع جميع الحالات المؤكدة والمشتبه فيها، والحالات غير العرضية والاتصالات الوثيقة، لمنع قنوات انتشار الفيروس وملء الثغرات في الوقاية والسيطرة على كوفيد-19، بحسب الاجتماع.



ودعت المجموعة إلى إجراء اختبارات واسعة النطاق للأحماض النووية والأجسام المضادة، والتي يجب أن تغطي المجموعات والوحدات والأماكن الرئيسية حيث يتجمع الناس وسط العمل واستئناف الإنتاج.



وقالت إن مثل هذا الاختبار الواسع النطاق يساعد في الوقاية والسيطرة المستهدفة والتنقل المعقول للسكان واستئناف العمل والإنتاج على نطاق واسع.



ويجب توفير المزيد من الدعم للمدن الحدودية من حيث الأفراد والمنشآت والسلع لمكافحة الوباء، كما يجب توفير السلاسة في الجمارك لسلع مكافحة الوباء المخصصة للمساعدات الخارجية أو التصدير، وفقًا للمجموعة الرائدة.



وحضر الاجتماع وانغ هو نينغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس المجموعة القيادية.