شؤون فلسطينية

نيابة الجرائم الاقتصادية تبحث سبل تشديد إجراءاتها

نيابة الجرائم الاقتصادية تبحث سبل تشديد إجراءاتها
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، أ. علاء التميمي سبل تشديد الإجراءات المتخذة بحق المخالفين لتعليمات حالة الطوارئ في شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مدير عام إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ابراهيم القاضي، ومدير الرقابة والتفتيش في وزارة الزراعة رائد ابوخليل والمستشار القانوني لجهاز الضابطة الجمركية مامون العبد ومدير حماية البيئة ياسر أبو شنب.

واستهل الاجتماع بتقييم الإجراءات والتدابير والملاحقات القانونية التي تمت منذ إعلان حالة الطوارئ، وأشاد رئيس النيابة بدور مأموري الضبط القضائي في الوزارات والجهات الأمنية المختصة وإجراءات التفتيش والضبط للمخالفات والجرائم الاقتصادية.

وأكد على ضرورة التزام وانسجام اجراءات ماموري الضبط القضائي في الوزارات والهيئات والاجهزة المختصة سواء في عمليات التفتيش او الضبط او التصرف بالمضبوطات مع ما نصت علية القوانين ذات العلاقة خصوصاً القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشان حالة الطورائ مع ضرورة ضمان وصون الحقوق والحريات انسجاماً مع توجهات دولة فلسطين بذلك وعلى راسها حامي الحقوق والحريات السيد الرئيس محمود عباس، واتفق المجتمعون على تكثيف الجولات التفتيشية واستمرار الضبط والإحالة للنيابة العامة خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وفي السياق ذاته اوضح التميمي ارتفاع عدد القضايا والمحاضر المحالة للنيابة منذ اعلان حالة الطوارئ، ما يعكس الجهود المشتركة التي تبذلها كافة الاطراف الحكومية في سبيل حماية المواطنين وممتلكاتهم أولاً، وعلى أثر الاجراءات القانونية الرادعة التي اتخذتها النيابة والمحاكم في الزام المواطن والتاجر بالقانون ثانياً، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية واستمرار الضبط والاحالة خصوصا مع قدوم الشهر الفضيل.

ونوه إلى أن المستشار النائب العام اكرم الخطيب يتابع ويقدر ويثمن الجهود في ملاحقة الجرائم الاقتصادية خصوصا في ظل حالة الطورائ وانه شدد على ضرورة العمل وفق اجراءات تضمن محاكمة عادلة تتفق وإحكام القانون.

واستعرض المجتمعون جهود الجهات المختلفة وفقاً لاختصاصها القانوني والية العمل المتبعة بالتنسيق مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ إعلان حالة الطوارئ حتى اليوم، مؤكدين على استمرارية هذا الجهد ورفع مستوى التنسيق المشترك خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك لضمان حماية المستهلك وحماية المنتج والاقتصاد الوطني.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بأي سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بأي سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية

&#34;الإحصاء&#34;: 2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني حال استمرار (كورونا) لثلاثة أشهر

"الإحصاء": 2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني حال استمرار (كورونا) لثلاثة أشهر

جمعية حسام : معاناة الأسرى تزداد صعوبة في رمضان هذا العام

جمعية حسام : معاناة الأسرى تزداد صعوبة في رمضان هذا العام

طالع: &#34;الاقتصاد&#34; تنشر قائمة السقف السعري لأسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان

طالع: "الاقتصاد" تنشر قائمة السقف السعري لأسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان

&#34;الثقافة&#34; تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

"الثقافة" تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تعتمد رسميًا جهاز التنفس الاصطناعي الذي أنتجته جامعة القدس

"المواصفات والمقاييس" تعتمد رسميًا جهاز التنفس الاصطناعي الذي أنتجته جامعة القدس

&#34;الإحصاء&#34;: 2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني حال استمرار (كورونا) لثلاثة أشهر

"الإحصاء": 2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني حال استمرار (كورونا) لثلاثة أشهر

المفتي حسين يُشدد على أهمية منع الولائم في رمضان

المفتي حسين يُشدد على أهمية منع الولائم في رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

نيابة الجرائم الاقتصادية تبحث سبل تشديد إجراءاتها

نيابة الجرائم الاقتصادية تبحث سبل تشديد إجراءاتها

جمعية حسام : معاناة الأسرى تزداد صعوبة في رمضان هذا العام

جمعية حسام : معاناة الأسرى تزداد صعوبة في رمضان هذا العام

&#34;الثقافة&#34; تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

"الثقافة" تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تعتمد رسميًا جهاز التنفس الاصطناعي الذي أنتجته جامعة القدس

"المواصفات والمقاييس" تعتمد رسميًا جهاز التنفس الاصطناعي الذي أنتجته جامعة القدس

المفتي حسين يُشدد على أهمية منع الولائم في رمضان

المفتي حسين يُشدد على أهمية منع الولائم في رمضان

الشرطة تغلق 14 محل وتوقف 18 شخص مخالفين لحالة الطوارئ

الشرطة تغلق 14 محل وتوقف 18 شخص مخالفين لحالة الطوارئ

مهجة القدس: الأسير جمعة التايه حُر بعد اعتقال دام (18) عاماً ونصف

مهجة القدس: الأسير جمعة التايه حُر بعد اعتقال دام (18) عاماً ونصف

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة السلامة العامة ويؤكد على مراقبة الأسواق

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة السلامة العامة ويؤكد على مراقبة الأسواق

منوعات

شيماء الحاج تدافع عن حنين حسام: &#34;فاكرين نفسهم شرفاء مكة&#34;

شيماء الحاج تدافع عن حنين حسام: "فاكرين نفسهم شرفاء مكة"

شاهد آخر صورة لعلاء ولى الدين قبل وفاته بساعات

شاهد آخر صورة لعلاء ولى الدين قبل وفاته بساعات

شاهد: رد فعل غير متوقع لسمية الخشاب في برنامج مقالب

شاهد: رد فعل غير متوقع لسمية الخشاب في برنامج مقالب

لماذا خضع أحمد السقا لفحص &#34;كورونا&#34; مرتين؟

لماذا خضع أحمد السقا لفحص "كورونا" مرتين؟

الموت يفجع كاظم الساهر

الموت يفجع كاظم الساهر

أول تعليق من أحمد عدوية بعد &#34;سب الدين&#34;.. من التي استفزته؟

أول تعليق من أحمد عدوية بعد "سب الدين".. من التي استفزته؟

كيلي جينر تظهر بلوك صادم.. لم يُميزها جمهورها

كيلي جينر تظهر بلوك صادم.. لم يُميزها جمهورها

شاهد: منى زكي تُشارك جمهورها &#34;مرمطتها&#34; مع أطفالها

شاهد: منى زكي تُشارك جمهورها "مرمطتها" مع أطفالها

محمد عبده يتصدر &#34;الترند&#34; بحفلة من منزله.. وفتاة غامضة تثير التساؤلات

محمد عبده يتصدر "الترند" بحفلة من منزله.. وفتاة غامضة تثير التساؤلات

العراقية همسة ماجد تثير غضب جمهورها بتصريحها عن الرجال

العراقية همسة ماجد تثير غضب جمهورها بتصريحها عن الرجال

عربي

مصر تُقر تعديلات لقانون الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

مصر تُقر تعديلات لقانون الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

العراق: إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار (كورونا) بالسجون

العراق: إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار (كورونا) بالسجون

السيسي يُحذر من اتخاذ &#34;إجراءات أصعب&#34; إذا تطور وباء (كورونا)

السيسي يُحذر من اتخاذ "إجراءات أصعب" إذا تطور وباء (كورونا)

هزة أرضية تضرب السعودية

هزة أرضية تضرب السعودية