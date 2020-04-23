دولي

بريطانيا: 616 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا: 616 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم الخميس، 616 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد -19"، فيما ارتفع إجمالي الوفيات يرتفع إلى 18738.

وكانت مستشفيات إنجلترا سجلت اليوم الخميس، 514 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفع بذلك عدد الوفيات في إنجلترا، إلى 16786 وفاة، وفق ما هيئة الصحة الوطنية وفق ما قالت هيئة الصحة الوطنية.

ووفق وكالة (رويترز) للأنباء، فإن المتوفين تتراوح أعمارهم بين 31 و100 عام، وأن 16 منهم -تتراوح أعمارهم بين 37 و92 عاما- لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس (كورونا).

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