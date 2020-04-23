شؤون فلسطينية

طالع: "الاقتصاد" تنشر قائمة السقف السعري لأسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان

طالع: "الاقتصاد" تنشر قائمة السقف السعري لأسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، قائمة السقف السعري الاسترشادي والتي تضم 11 سلعة أساسية تتفرع إلى أصناف والتي تمثل الأكثر استهلاكا في سلة المستهلك، خلال شهر رمضان المبارك تتولى طواقم حماية المستهلك وشركاؤها رصدها ومراقبتها بصورة يومية.

وذكرت الوزارة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن السلع الأساسية متوفرة في السوق وتلبي احتياج المستهلك خلال شهر رمضان داعية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع، والمبالغة في شراء السلع خاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان في ظل توفر جميع السلع الاساسية في السوق وتلبي احتياجاتهم.

ودعت الوزارة التجار وجميع الفعاليات الاقتصادية إلى مراعاة ظروف أبناء شعبنا، في ظل حالة الطوارئ لمواجهة الجائحة الصحية فيروس (كورونا) (كوفيد-19).

كما دعت المواطنين إلى التعاون مع طواقم حماية المستهلك عبر الإبلاغ عن أي مخالفات تحصل في السوق، من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129، أو صفحة وزارة الاقتصاد الوطني الرسمية على (فيسبوك).


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