شؤون فلسطينية

"الثقافة" تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

"الثقافة" تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم الخميس، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يصادف 23 من نيسان/إبريل كما أعلنته منظمة اليونسكو عام 1995، دعت فيه إلى ضرورة احترام  جهود المؤلفين ونتاجاتهم وجهود دور النشر من خلال حماية إصداراتهم من القرصنة والتزوير.

وقالت الوزارة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا اليوم يعد تاريخاً رمزياً في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين، مثل وليم شكسبير، غارثيلاسو دي لا فيغا وميغل دي تيربانتس، حيث تقوم منظمة (يونسكو) ضمن فعاليات هذا اليوم باختيار مدينة كعاصمة دولية للكتاب.

وأضافت: "نحن إذ نحتفي بهذا اليوم في ظل جائحة (كورونا) كباقي دول العالم فإننا في الحقيقة نقترب من الآخرين بالرغم من اتباع تدابير العزل الاجتماعي، ونسافر عبر الفضاء الالكتروني على الرغم من حظر السفر، وحفاظاً على الصحة والسلامة للجميع ألغت وزارة الثقافة كافة النشاطات التي كانت مقررة في هذا اليوم ، حيث  أننا  نرى في ظل حالة الطوارئ أنه يمكن أن تستخدم قوة الكتب أكثر من أي فترة مضت واعتبارها فرصة سانحة للإعلاء من شأن القراءة وتحفيز مهارات القراءة لمختلف الأعمار، فإن خير جليس في الزمان كتاب".

وأكدت الوزارة أنه من الضروري أن نوجد المحفزات للمبدعين والمبتكرين حفاظاً على موهبة الإبداع والابتكار لديهم، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، وهذا الهدف يتم تحقيقه من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية التي تولدها الإبداعات الفكرية.
 
وختمت الوزارة بيانها :"منذ اللحظة الأولى أدركت وزارة الثقافة أهمية  الملكية الفكرية في التنمية الثقافية والصناعات الثقافية التي تعتبر مصدر دخل قومي للدول ، حيث أنه بتطوير الصناعات الثقافية نستطيع النهوض وإنعاش كافة مناحي الحياة الاقتصادية، ويتحقق ذلك من خلال إقامة معارض الكتب وصناعة النشر و المهرجانات المختلفة ، والأسابيع الثقافية أو أسابيع الأفلام، ما يساهم في إنعاش الحياة الاقتصادية".

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